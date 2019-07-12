Rusya'dan alınan S-400'ler Türkiye'ye geldi! İşte ilk görüntüler

TÜRKİYE'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslimatı bugün itibariyle resmen başladı. S-400'lerin birinci grup malzemeleri Ankara'da bulunan Mürted Hava Üssü'ne getirildi. Teslimat sürecine ilişkin ilk görüntüler de yayımlandı.

S-400'LERİN ÖZELLİKLERİ

S-400'ler 400 km menzil içerisindeki hava tehditlerini yok edebilme özelliğine sahip. Algılama özelliği ise 600 km. Yani 600 km içerisindeki herhangi bir hava unsurunu algılayıp 400 km içerisine girdiğinde onları imha edebiliyor. En fazla 30 km yüksekliğe kadar çıkabilen S-400'lerin hızı ise saniyede 4,8 km.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 12:13