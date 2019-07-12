Rusya'dan alınan S-400'ler Türkiye'ye geldi!

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini taşıyan uçaklar Türkiye'ye gelerek Malatya ve Ankara'ya iniş yaptı.

Rusya'dan alınan S-400'ler Türkiye'ye geldi!
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RUSYA'dan alınan ve ABD ile Türkiye arasında krize yol açan S-400 hava savunma sistemi Türkiye'ye giriş yaptı. Rusya Araştırmalar Enstitüsü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Rusya'dan gelen uçaklar Malatya ve Ankara'ya iniş yaptı." dedi. Enstitüye ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'dan gelen uçaklar Malatya ve Ankara'ya iniş yaptı. Rus S-400'lerin ilk parçaları ile Rus uzmanlar da Türkiye'ye ayak bastılar" ifadeleri kullanıldı.  Türkiye'ye S-400'leri getirecek olan uçaklar 8 Temuz gecesi Rusya'nın Tver (Levsky) şehrinden kalkış yapmıştı.

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