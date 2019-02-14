Rusya'da üçlü zirve başladı, gündem Suriye!

RUSYA'nın Soçi kentinde düzenlenen zirve başladı. Rusya, Türkiye ve İran'ın düzenlediği üçlü zirve'de Suriye konusu ele alınıyor.

Zirvede ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Putin söz aldı.

Putin'in konuşmalarından satır başları: "Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor" "Şimdi Suriye’nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir." dedi. "Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu." diyen Putin, "Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor." ifadesini kullandı. "İdlib’te gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu da teröristlerin varlığına katlanmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Suriye anayasa komitesinin kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlaması büyük önem arz ediyor.”

Daha sonra İran Cumhurbaşkanı Ruhani söz aldı.

Ruhani'nin konuşmasından satır başları: "Yabancı müdahale ve terör tehdidinden kurtulmuş Suriye'nin önemini görüştük, toprak bütünlüğünü vurguladık." Ruhani, "ABD maalesef Suriye'de ve Irak'ta terör gruplarını koruyor. Terör yapılarını kullanarak amacına ulaşmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvede önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Soçi’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. "Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve icra ediyoruz. 8 yıldır bombaların altında hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı bizden kalcı siyasi özüm yolunda sevindirici haberler bekliyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu şekilde deam etti: "Tüm sıkıntılara görüş ayrılıklarına ve aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu muhafaza ettik." "Astana platformu Suriye’deki kanın durması için somut çözümler üreten en başarılı girişimdir." “Türkiye olarak biz Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk. Şimdiye kadar 35 milyar dolar kadar yardımı yapmış durumdayız.” “Komşumuz Suriye’nin bir an önce barışa kavuşması için elimizden geleni yaptık yapmaya devam ediyoruz.” “Umutlarını bu toplantıya bağlamış kardeşlerimize müjdeler vereceğimize inanıyorum.”