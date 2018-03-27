PKK'lılarla çatışma çıktı, o yol trafiğe kapatıldı

TUNCELİ- Erzincan kara yolu Pülümür Vadisi'nde yürütülen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. 2 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildi.
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI TERÖRİSTLERİ TESPİT ETTİ
Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon ve arazi arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunda bulunan Pülümür Vadisi'nde, saldırı hazırlığındaki bir grup terörist, insansız hava araçları ile tespit edildi.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Teröristlerin bulunduğu noktaya güvenlik güçleri sevk edildi. Çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerden 2 kişi öldürüldü. Çatışma nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolu trafiğe kapatıldı. Çatışma devam ediyor.
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