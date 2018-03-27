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PKK'lılarla çatışma çıktı, o yol trafiğe kapatıldı

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 2 terörist öldürülürken, Tunceli-Erzincan kara yolu trafiğe kapatıldı

PKK'lılarla çatışma çıktı, o yol trafiğe kapatıldı

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 2 terörist öldürülürken, Tunceli-Erzincan kara yolu trafiğe kapatıldı

27 Mart 2018 Salı 10:44
PKK'lılarla çatışma çıktı, o yol trafiğe kapatıldı
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TUNCELİ- Erzincan kara yolu Pülümür Vadisi'nde yürütülen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. 2 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildi.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI TERÖRİSTLERİ TESPİT ETTİ

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon ve arazi arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

 Sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunda bulunan Pülümür Vadisi'nde, saldırı hazırlığındaki bir grup terörist, insansız hava araçları ile tespit edildi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerin bulunduğu noktaya güvenlik güçleri sevk edildi. Çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerden 2 kişi öldürüldü. Çatışma nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolu trafiğe kapatıldı. Çatışma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 27.03.2018 11:00
Anahtar Kelimeler:
TunceliPülümür VadisiPKKTerörist
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