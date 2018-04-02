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Pazarcılar Odası başkanına silahlı saldırı

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, pazarda etiket kontrollerinde üniforma giyilmesi konusunda tartıştığı çalışanı tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. 

Pazarcılar Odası başkanına silahlı saldırı

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, pazarda etiket kontrollerinde üniforma giyilmesi konusunda tartıştığı çalışanı tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. 

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:23
Pazarcılar Odası başkanına silahlı saldırı
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EDİNİLEN bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Semt Pazarcılar Odası'nda oda başkanı İsmail Öz ile pazarda etiket kontrolü yapan çalışanı H.C. arasında, iddiaya göre üniforma giyilmesi konusunda telefonda tartışma çıktı. Öz, bunun üzerine H.C.'yi konuşmak üzere Pazarcılar oda binasına çağırdı. Oda binasının üst katında İsmail Öz ile H.C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.C. belinden çıkardığı tabancayla Öz'ü sol bacağından vurdu. 
Kanlar içinde kalan İsmail Öz, otomobiliyle özel bir hastaneye giderken, H.C. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen H.C., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Ameliyata alınan Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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Son Güncelleme: 02.04.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
Pazarİsmail ÖzPazarcılar OdasıSemtAntalya
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