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Otogarda bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

Kilis'e komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı

Otogarda bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

Kilis'e komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı

12 Nisan 2018 Perşembe 15:31
Otogarda bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı
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FIRAT Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda otogarda bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Azez ilçe merkezinde bulunan hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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OtogarKilisSuriyeAzezPKKYPG
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