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Ölümlü kaza! Vali ve kaymakamların eşleri de yaralandı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında vali ve kaymakamlarının eşlerinin de olduğu 8 kişi yaralandı

Ölümlü kaza! Vali ve kaymakamların eşleri de yaralandı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında vali ve kaymakamlarının eşlerinin de olduğu 8 kişi yaralandı

17 Nisan 2018 Salı 11:24
Ölümlü kaza! Vali ve kaymakamların eşleri de yaralandı
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KOCAELİ'NİN Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 yaralandı.

ÇARPIŞAN TIR ile MİNİBÜS, ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU
TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bir minibüs ile TIR'ın karıştığı kazada, iki araç yolun ortasındaki boşluğa düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, VALİ EŞİ VE KAYMAKAM EŞİ DE YARALANDI
Bir kişinin öldüğü kazada minibüsün içinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ile kaymakamların eşlerinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı Hülya Aksoy ile kaymakam eşleri hastanelere sevk edildi. Kaymakamlar ise Fatih Devlet Hastanesine gelerek bilgi aldı.

ARAÇTA SIKIŞANLAR İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da bölgeye hareket etti. Araçta sıkışan bazı yaralıları itfaiye ekipleri operasyon ile kurtardı.
TEM'de Feci Zincirleme Kaza! 1 Kişi Öldü, Vali ve Kaymakamların Eşleri Yaralandı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti kaza sebebiyle uzun süre kapalı kaldı. Trafikte yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu.

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KocaeliTem OtoyoluHüseyin Hüseyin Aksoy
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