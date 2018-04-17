Ölümlü kaza! Vali ve kaymakamların eşleri de yaralandı

KOCAELİ'NİN Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 yaralandı.

ÇARPIŞAN TIR ile MİNİBÜS, ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU

TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bir minibüs ile TIR'ın karıştığı kazada, iki araç yolun ortasındaki boşluğa düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, VALİ EŞİ VE KAYMAKAM EŞİ DE YARALANDI

Bir kişinin öldüğü kazada minibüsün içinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ile kaymakamların eşlerinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı Hülya Aksoy ile kaymakam eşleri hastanelere sevk edildi. Kaymakamlar ise Fatih Devlet Hastanesine gelerek bilgi aldı.

ARAÇTA SIKIŞANLAR İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da bölgeye hareket etti. Araçta sıkışan bazı yaralıları itfaiye ekipleri operasyon ile kurtardı.

TEM'de Feci Zincirleme Kaza! 1 Kişi Öldü, Vali ve Kaymakamların Eşleri Yaralandı

TEM Otoyolu İstanbul istikameti kaza sebebiyle uzun süre kapalı kaldı. Trafikte yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu.