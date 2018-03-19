Nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

ŞANLIURFA'NIN Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından taciz ateş i açan terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesinde bulunan sınır hattında nöbet tutan asker lere ateş açıldı.

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