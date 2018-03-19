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Nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Son dakika haberine göre Suriye tarafından ateş açan teröriste askerler anında karşılık verdi, terörist etkisiz hale getirildi

Nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Son dakika haberine göre Suriye tarafından ateş açan teröriste askerler anında karşılık verdi, terörist etkisiz hale getirildi

19 Mart 2018 Pazartesi 16:48
Nöbet tutan askerlere ateş açıldı!
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ŞANLIURFA'NIN Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesinde bulunan sınır hattında nöbet tutan askerlere ateş açıldı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Askerlerin anında karşılık verdiği olayda bir terörist etkisiz hale getirildi.

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SuriyeSınırAskerAteşSon Dakika
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