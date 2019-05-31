MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur" bilgisi verildi. Açıklama şöyle devam etti: "Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Milli Savunma Bakanlığı: Bir F-4 uçağında arıza meydana geldi, iki pilot kurtuldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir F-4 uçağımızın Erhaç üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi" dendi.