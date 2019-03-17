MHP Başkan'ın eşi, oğlunun düğününde öldürüldü!

Samsun'da, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci, oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklandı. 52 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MHP Başkan'ın eşi, oğlunun düğününde öldürüldü!
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SAMSUN'da, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci (52), oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğullarının Asarcık ilçesindeki düğün merasimi sırasında, iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavgayı ayırmak için araya giren Satı Demirci, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı kadın, yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Satı Demirci, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.

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