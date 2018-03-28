Mehmetçik'in dikkati faciayı önledi! Afrin'de 95 EYP imha edildi

Bu çerçevede, 95 mayın ve EYP'nin bulunarak, imha edildiği kaydedildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince Afrin 'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den bugüne, 95 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin'in kontrol altına alınmasının ardından halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

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