Mehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları:



"Rakiplerimin yaşantıları, yaptıkları beni ilgilendirmiyor. Israrla altını çizdim. Ama iki konuda da eleştirilerimi sürdürdüm. Birincisi, hakikaten karşıma çıkan rakiplerin şu ana kadar tabi başta CHP adayı olmak üzere bir projeleri yok. Söylemiyorlar da. Ayrıca bilmiyorlar da belediyeciliği. İkinci bir konu, biz bir ittifak içerisindeyiz. Cumhur İttifakı... Karşı tarafın da dürüst olmasını istiyoruz.

Ara ara karşı taraftan tehditler, hoşa gitmeyecek şeyler söyleniyor ama kulaklarımızı kapadık. 15 gün kadar önce bir televizyonda gördüm, CHP adayı diyor ki "Bırakın projeleri falan ne bantlar çıkacak" Allah Allah dedik ne iştir? Bantı mantı bırak kardeşim Ankara'yı ne yapacağını söyle. Bununla ilgili başvurdukları adamları, ne istediklerini onları da şimdi size dağıtabilirim.



Bundan üç ay kadar önceydi CHP adayı hakkında basında bir takım iddialar çıktı. O dönemde bu iddiaların çok da ben üzerinde durmadım. Tavrımı, tarzımı izah ettim. Birçok arkadaş çevrede bu konuya değin dedikleri halde bir cümle bile söylemedim. Çünkü beni ilgilendirmiyordu, cevap vermesi gereken tabi başkalarıydı.



Bütün bu sorulara cevap vermesi gereken bir arkadaş var. O da olayın muhatabı olan Mansur Yavaş... Çıkıp dürüstlükle bunların ne olduğunu, kirli ilişkiler bütünlüğünün neler olduğunu izah etmesi gereken oydu. Biz de bekledik ki oradaki sorulara cevap verecek. Gördüğümüz şu, kısa bir bülten okudu, soru almadan sessizce bıraktı gitti. Ama bir şey daha yaptı; mağdur edebiyatı. Basını, Parti Sözcümüz Ömer Çelik'i ve beni suçladı. Ben böyle kurnazca işi ilk kez görüyorum. 10 yıldır beraber olan sizsiniz, ortaklık yapan sizsiniz.



Demek ki bu arkadaşların siyaset tarzı bu. Kirli bir şekilde siyaseti sürdürüyorlar. Bahsedilen bir şahıs var o şahsı ömrümde görmedim. Ticari denilen işin ne olduğunu da bilmiyorum. Mahkeme kayıtlarına göre neredeyse 10 yıldır süren bir iş ilişkileri var. Fakat şimdi o şahıs hakkında suçlarını döküp saçmaya başlıyorlar.



O senin arkadaşın. Kriminal suçlu diye belirtiği şahıs her kimse biz görmedik hayatımızda. Senelerce birlikteliğin sürmüş demek ki şimdi menfaat çatışması var.



Kesinleşmiş bir mahkeme kararı var. Yargıtay’ın onadığı ve hükmü kesinleştiği kararı var. Ortada bir sahte senet var. Kendisi hakkında ceza var bu kesin.



Biraz daha devam etse daha çok şeyler çıkacak gibi görünüyor. Sırayla birkaç. Soru sormak istiyorum. Şunu da itiraf edeyim yıllarca ticaretin siyasetin içinde bulundum ama bu kadar kirli ilişki yumağı görmedim.



Sormak istediğim net sorular var;



1-Bu senedi kim düzenledi?



2-Önümde imzalandı demenize rağmen nasıl oluyor da o imza o şahsa ait olmuyor?



3-Bu senedi hangi hizmet karşılığında aldınız?



4-Danışmanlık ücreti olarak aldıysanız bu ücreti sözleşmeniz var mı?



Bir konu daha var. Sözleşme ya da vekalet düzenlememe sebebini vergi olarak söylüyor. Vergi kaçırmaya teşebbüs değil mi bu? Bu durumu kendi partililerinize nasıl anlatacaksınız? Valla hayretler içerisindeyim. Beni korkutan bir şey var. Karşıdaki kişiye mesajlar atıyor. Fakülte diplomanı iptal ettiririm diye mesaj atıyor. Bunlar şantaj değil mi?"