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Marmaris açıklarında korkutan deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SONDAKİKA 28.08.2019, 15:35 Melike Temir
Marmaris açıklarında korkutan deprem
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.58'de Marmaris ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Akdeniz'in 27,68 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Marmaris ilçesine 91,57 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

#muğla #Marmaris #deprem
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