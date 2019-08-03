Mardin'den acı haber geldi! 1 şehit, 4 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında Bagok Dağı'nda çıkan çatışmada uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı (25) şehit oldu, 4 asker de yaralandı.
SONDAKİKA 03.08.2019, 08:17 Melike Temir
GÜNYURDU köyü kırsalı, Bagok Dağı’nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, ‘Teslim ol’ çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 5 asker yaralanırken, çatışma çıktı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis’te tedaviye alınan askerlerinden uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ACI HABER AİLEYE VERİLDİ
Bir yıllık evli olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Kıratlı’nın acı haberi, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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