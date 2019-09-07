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Mardin'de çatışma: 1 özel harekat polisimiz şehit, 1 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisimiz şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

SONDAKİKA 07.09.2019, 13:26
Mardin'de çatışma: 1 özel harekat polisimiz şehit, 1 yaralı
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MARDİN'İN Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit düştü, 1 güvenlik korucusu yaralandı

ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ TUFAN KANSUVA ŞEHİT DÜŞTÜ

Valilikten yapılan açıklamada, Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Şafak 127 Operasyonu" kapsamında yapılan yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucusunun yaralandığı bildirildiYaralıların süratle Mardin Devlet Hastanesi'ne intikalinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir" denildi. Teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyonların sürdüğü aktarılan açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

ÖMERLİ'DE MEHMET ACAR DA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

4 Eylül Çarşamba günü Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar da şehit düşmüştü.

#Mardin #çatışma #şehit
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