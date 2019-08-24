Manavgat'a şehit ateşi düştü!

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Devrilme sonucu meydana gelen kazada 1 polisimiz şehit olurken, 5 polisimiz de yaralandı.

ŞEHİT ATEŞİ MANAVGAT'A DÜŞTÜ

Kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağme kurtarılamayarak hayatını kaybeden şehit polisin aslen Manavgatlı olduğu öğrenildi. Şehit polis Ali Uçar'ın Manavgat'a bağlıyken büyükşehir yasasıyla kapatılan Side'nin son belediye başkanı Abdulkadir Uçar'ın yeğeni olduğu da gelen bilgiler arasında .

YARALI POLİSLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ali Uçar isimli (23) polis yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit özel harekat polisi Uçar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Yaralı 5 polisin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.