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Korkunç kaza! Arabanın çarptığı çocuk çatıya uçtu

Kayseri'de otomobil, yolda yürüyen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuklardan biri yol kenarındaki evin tepesine uçtu

Korkunç kaza! Arabanın çarptığı çocuk çatıya uçtu

Kayseri'de otomobil, yolda yürüyen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuklardan biri yol kenarındaki evin tepesine uçtu

02 Nisan 2018 Pazartesi 17:02
Korkunç kaza! Arabanın çarptığı çocuk çatıya uçtu
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 KAYSERİ'DE otomobil, yolda yürüyen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuklardan biri 1,5 metre yükseklikteki çatının üzerine uçtu. Yaralı anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobil Karasu Caddesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞUNA ÇARPTI

Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerden geçen anne ve 2 çocuğuna çarptı.

BİR ÇOCUK, BİNANIN ÇATISINA UÇTU

Otomobilin çarptığı anne ve çocuklarından biri evin duvarına çarparak düşerken, diğer kız çocuğu ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu.

ANNE VE ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan 3 kişi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 02.04.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
ÇarpmaArabaKazaKayseri
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