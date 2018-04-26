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Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti

26 Nisan 2018 Perşembe 13:12
Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti
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4 YILDIR Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ak Partili Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı olmak için bugün düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

19 YILDIR GÖREVDEYDİ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da, 19 yıldır yürütmekte olduğu başkanlık görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa ettiğini açıkladı.

BİR İSTİFA DAHA
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 14 yıllık görevinden istifa ederek 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

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Son Güncelleme: 26.04.2018 11:17
Anahtar Kelimeler:
Tahir AkyürekBüyükşehir BelediyesiKonyaAkp
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