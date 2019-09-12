Kıbrıs alev topu oldu; Alanya’dan bile göründü

SABAHA kadar devam eden yangın ve patlamalar nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı. Olay yerinden açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, can kaybının yaşanmadığını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

TURİSTLER BODRUM VE SAHİLE KOŞTU

Askeri mühimmat deposundaki yangın sabaha karşı 1.30’da meydana geldi. Girne’nin 10 kilometre doğusunda Çatalköy mevkiinde sahil yakınındaki askeri bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle askeri mühimmat deposunda yangın çıktı.Peş peşe patlayan top ve tank mermileri bölgede evler ve 5 yıldızlı tatil köyünde hasara yol açtı. Hasar patlamaların şiddetinden, kırılan camlardan dolayı kaynaklandı. Otel müşterileri bodrum katı ve sahile taşınırken, deponun bulunduğu askeri birliğin yakınındaki Arapköy ve Çatalköy’de evler boşaltıldı.

EVLERE ŞARAPNEL YAĞDI

Bazı evlerin bahçe ve çatılarına şarapnel parçaları düştü. Mühimmat patlamaları sabahın erken saatlerinde sıklığını ve şiddetini azalttı.Patlama ve yangına önce askerler ardından itfaiye müdahale etti. Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, itfaiye olası orman yangınına karşı bölgede önlem aldı.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: CAN KAYBI YOK

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay hemen olay yerine geldi. Akıncı, patlamada can kaybı yaşanmamasının önemli olduğunu belirterek, yetkilerinin gerekli önlemleri aldığını söyledi.Patlamalardan en fazla hasar alan tatil köyünün bodrum katında toplanan turistleri sakinleştiren Akıncı, uçuşları bulunan yolcuların da polis kontrolü eşliğinde havaalanına taşınacağını söyledi.

"İLK BELİRLEMEYE GÖRE CAN KAYBI YOK"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ilk belirlemeye göre can kaybı olmadığını belirterek, ilk patlamanın şiddetiyle bölgedeki bazı binaların camlarının kırıldığını ve bu nedenle kırılan cam parçalarından dolayı yaralananların olduğu bilgisini verdi.Yaralananlara bölgede bulunan ilk yardım ekiplerinin ambulanslarla müdahalede bulunduğunu bildiren Özersay, Arapköy'de yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla tahliye edildiğini vurguladı.Söz konusu bölgeyi tehdit bir yangının söz konusu olmadığını belirten Özersay, "Şu an itibariyle etrafa yayılan bir yangın yoktur." ifadesine yer verdi.Bu arada, bölgeye yakın bir otelin de tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından, Girne'deki Mühimmat Bölük Komutanlığında gece henüz tespit edilemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı, olay bölgesinin çevre emniyetinin tam olarak sağlandığı ve oluşturulan inceleme heyetinin patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başladığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda saat 01.30'da henüz tespit edilemeyen nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.Açıklamada, "Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.