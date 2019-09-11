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Kandil'de ortak operasyon: Kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü
MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.
SONDAKİKA 11.09.2019, 11:20
MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural olduğu belirlendi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Patnos ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Gri Listesi'nde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Kava' kod adlı Sezer Işık'ın etkisiz hale getirildiğini bu sabah açıklamıştı.
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