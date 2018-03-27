Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk istifa etti

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bugün sendikadaki görevinden istifa etti. İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran Koncuk, "2011 Yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018, bugün, itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
KAMU-SEN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2017 verilerine göre Kamu-Sen'in 395 bin 250 üyesi bulunuyor. Türkiye Kamu-Sen'in temeli 1992 yılında atıldı.
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