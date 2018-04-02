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Kalp krizi geçiren usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki usta oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi

Kalp krizi geçiren usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki usta oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:05
Kalp krizi geçiren usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti
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USTA oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu'ndan acı haber geldi. Sarıoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Rize doğumlu olan sanatçı, "Kel Behzat" ile "Tarumar" tiplemeleri ve "Çat çat çat, kel Behzat!" repliğiyle izleyenlerin sevgisini kazanmıştı.

DURSUN ALİ SARIOĞLU KİMDİR?

Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı. 1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi.

KARADENİZ TİPLEMELERİYLE TANINDI

Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır. Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir.

FİLMOGRAFİSİ;

Aşkım Aşkım - 2008

Nazlı Yarim - 2007

 Kurtlar Vadisi Pusu - 2007

Kabadayı - 2007

Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2006

Aynı Çatı Altında - 2006

Kadın Severse - 2006

Sevda Tepesi - 2005

Bizim Karakol - 2004

Son Yaprak - 2004

Sınırlı Aşk - 2003

Asayiş Berkemal - 2002

Bana Abi De - 2002

Hastayım Doktor - 2002

 En Son Babalar Duyar - 2002

Son - 2001

Parça Pinçik - 2000

Yasemince - 1997

Baskül Ailesi - 1997

Tatlı Kaçıklar - 1996

Palavra Aşklar - 1995

Çiçek Taksi - 1995

Zzzzt FM - 1994

Küçük Bey - 1994

Şerefli Müfettiş Şeref - 1994

Komşular - 1993

Çılgın Aşıklar - 1993

Mahallenin Muhtarları - 1992

Menekşe Koyu - 1991

Ana - 1991

Ölü Bir Deniz - 1989

Keşanlı Ali Destanı - 1988

Öğretmen - 1988

Bir Çember Kırılırken - 1987

Değirmen - 1986

Asiye Nasıl Kurtulur - 1986

Davacı - 1986

Bir Yudum Sevgi - 1984

Namuslu - 1984

Arkadaşım - 1982

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Son Güncelleme: 02.04.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
OyuncuKalp KriziDursun Ali Sarıoğlu
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