Kalp krizi geçiren usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

USTA oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu'ndan acı haber geldi. Sarıoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Rize doğumlu olan sanatçı, "Kel Behzat" ile "Tarumar" tiplemeleri ve "Çat çat çat, kel Behzat!" repliğiyle izleyenlerin sevgisini kazanmıştı.
DURSUN ALİ SARIOĞLU KİMDİR?
Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı. 1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi.
KARADENİZ TİPLEMELERİYLE TANINDI
Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır. Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir.
FİLMOGRAFİSİ;
Aşkım Aşkım - 2008
Nazlı Yarim - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007
Kabadayı - 2007
Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2006
Aynı Çatı Altında - 2006
Kadın Severse - 2006
Sevda Tepesi - 2005
Bizim Karakol - 2004
Son Yaprak - 2004
Sınırlı Aşk - 2003
Asayiş Berkemal - 2002
Bana Abi De - 2002
Hastayım Doktor - 2002
En Son Babalar Duyar - 2002
Son - 2001
Parça Pinçik - 2000
Yasemince - 1997
Baskül Ailesi - 1997
Tatlı Kaçıklar - 1996
Palavra Aşklar - 1995
Çiçek Taksi - 1995
Zzzzt FM - 1994
Küçük Bey - 1994
Şerefli Müfettiş Şeref - 1994
Komşular - 1993
Çılgın Aşıklar - 1993
Mahallenin Muhtarları - 1992
Menekşe Koyu - 1991
Ana - 1991
Ölü Bir Deniz - 1989
Keşanlı Ali Destanı - 1988
Öğretmen - 1988
Bir Çember Kırılırken - 1987
Değirmen - 1986
Asiye Nasıl Kurtulur - 1986
Davacı - 1986
Bir Yudum Sevgi - 1984
Namuslu - 1984
Arkadaşım - 1982
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