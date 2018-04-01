Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...
Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip Edebileceksiniz!
Chatwatch uygulamasıyla WhatsApp'ta istediğinizi takip...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Atardamarları Temizliyor...
Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı:...

Kahvehaneye silahlı saldırı: 7 yaralı

İstanbul Okmeydanı'nda bir kahvehaneye yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda kahvehanede bulunan 7 kişi yaralandı

Kahvehaneye silahlı saldırı: 7 yaralı

İstanbul Okmeydanı'nda bir kahvehaneye yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda kahvehanede bulunan 7 kişi yaralandı

01 Nisan 2018 Pazar 08:21
Kahvehaneye silahlı saldırı: 7 yaralı
banner404

OKMEYDANI bir kahvehaneye yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, adrese çok sayıda ambulans ve özel harekat ekibi sevk edildi.

YÜZÜ MASKELİ KİŞİLER KAHVEHANEYİ TARADI
Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak içerisinde meydana geldi.
İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisindeki bir kahvehaneye kurşun yağdırdı.

7 KİŞİ YARALANDI
İHA'nın haberine göre, kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan saldırıda 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay yerine özel harekat ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 01.04.2018 08:27
Anahtar Kelimeler:
SaldırıKahvehane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevik kuvvet minibüsü yan yattı, yaralılar var
Çevik kuvvet minibüsü yan yattı, yaralılar var
YÖK'ten kontenjan müjdesi! Engelli öğrencilere...
YÖK'ten kontenjan müjdesi! Engelli öğrencilere...
Soruları çalanlar gözaltına alındı! Sayı artıyor
Soruları çalanlar gözaltına alındı! Sayı artıyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim