Kahvehaneye silahlı saldırı: 7 yaralı

OKMEYDANI bir kahvehaneye yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, adrese çok sayıda ambulans ve özel harekat ekibi sevk edildi.

YÜZÜ MASKELİ KİŞİLER KAHVEHANEYİ TARADI

Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak içerisinde meydana geldi.

İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisindeki bir kahvehaneye kurşun yağdırdı.

7 KİŞİ YARALANDI

İHA'nın haberine göre, kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan saldırıda 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay yerine özel harekat ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.