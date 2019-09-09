Kahreden haberi bakanlık duyurdu: 1 askerimiz şehit
Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
SONDAKİKA 09.09.2019, 08:15 09.09.2019, 08:17
HAKKARİ'NİN Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.
ACI HABERİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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