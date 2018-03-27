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"İstismar vakalarında ağırlaştırıcı hükümler gelecek"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuklara karşı cinsel istismarı önlemeye yönelik düzenleme hazırlığına ilişkin, "Özellikle ağır istismar vakalarında, hukukta nitelikli istismar denilen tecavüz suçları ve öldürmede daha ağırlaştırıcı hükümler gelecek." dedi

"İstismar vakalarında ağırlaştırıcı hükümler gelecek"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuklara karşı cinsel istismarı önlemeye yönelik düzenleme hazırlığına ilişkin, "Özellikle ağır istismar vakalarında, hukukta nitelikli istismar denilen tecavüz suçları ve öldürmede daha ağırlaştırıcı hükümler gelecek." dedi

27 Mart 2018 Salı 16:09
"İstismar vakalarında ağırlaştırıcı hükümler gelecek"
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AKDAĞ, Mecliste basın mensuplarının sorusu üzerine, çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi için kurulan komisyonun, konuyu CHP ve MHP temsilcileriyle görüştüğünü anımsattı.
Konuyu muhalefet partileriyle tekrar istişare edeceklerini anlatan Akdağ, çalışmanın daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a arz edileceğini söyledi.
 
Cezalara ilişkin soru üzerine Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"'Kimyasal hadım' kelimesinin kendisi yanlış. 'Özel bazı durumlar için kişilerin cezasını çektikten sonra cinsel isteğin baskılanması' diyebiliriz. Elbette bir rehabilitasyonla beraber, tek başına değil. Bunun amacı tekrar edebilecek cinsel istismar veya saldırılara mani olmak veya bu riski azaltmaktır. Cezalarda, ağırlaştırmalar getiriyoruz. Ceza ağırlaştırmaları veya cinsel isteğin baskılanması dışında aslında riski önleyici çalışmalar son derece önemli, ona çok yoğunlaşacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, MEB, Gençlik ve Spor Bakanlığımız... Eğiticilerin sayılarını artırıyoruz, önümüzdeki aylarda, çok daha hızlı bir eğitim ve farkındalık dönemi yaşayacağız. Zaten 2018 yılı için acil eylem planı yapıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, 2018-2023 arasındaki stratejik planı, acil eylem planı dışında uzun süreyi içerisine alan bir acil eylem planı hazırlayacak."
 
BU TÜR SUÇLARDAN CEZA ALANLAR ZATEN DEVLET MEMURU OLAMIYORLAR
 
Akdağ, bu kişilerin çocuklarla temas edebilen mesleklerde çalışamamasına ilişkin düzenlemenin de taslakta bulunduğuna dikkati çekti. SGK'nin sigortacılık kodlamaları içerisinde bu meslek gruplarını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu tür suçlardan ceza alanlar zaten devlet memuru olamıyorlar. SGK ile ile özel sektör arasında sigorta kayıtları itibarıyla bir elektronik kayıt imkanı getireceğiz. Adalet Bakanlığı, SGK, özel sektör arasında bu suçları işlemiş olanlar, bu suçlarla ilgili kovuşturma geçirenler, geçirmekte olanlar ya da mahkum olduktan cezasını işleyip çıkanlar açısından tedbir alacağız. Kreşler, yurtlar, ana sınıfları, okullar, Kur-an kursları ve buna benzer tüm alanlarda..."
 
Rehabilitasyonun ne kadar süreceğinin sorulması üzerine Akdağ, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
 
Cezaların ağırlığına göre suçların sınıflandırılması ve cezaların buna göre ağırlaştırılması gerektiğine işaret eden Akdağ, "Mevcut cezalar, özellikle ağır istismar vakalarında, hukukta nitelikli istismar denilen tecavüz suçları ve öldürmede daha ağırlaştırıcı hükümler gelecek." ifadelerini kullandı.
 
Akdağ, çalışmanın yakında netleşeceğini ve istişareler sonunda Cumhurbaşkanı ve Başbakan Yıldırım'a takdim edileceğini vurguladı.
 
Bu konulardaki haberlerin yayımlanmasına ilişkin soru üzerine Akdağ, çocukların olay sonrası tekrar örselenmesini önlemek için tüm tedbirleri alacaklarını söyledi. Bu çocuklar ve aileleri ifşa edilmeleri halinde tekrar bir mağduriyet yaşadığını aktaran Akdağ, konuyu medya kuruluşlarıyla istişare edeceklerini, haberlerin yasaklanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Recep AkdağCinsel Istismar
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