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İşte o görüntüler! Canlı bombanın yakalanma anı kamerada

8 Ağustos'ta Şanlıurfa Haşimiye Meydanı'nda canlı bomba böyle yakalandı

SONDAKİKA 21.08.2019, 10:10 21.08.2019, 10:26 Melike Temir
İşte o görüntüler! Canlı bombanın yakalanma anı kamerada
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POLİS tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı. Teröristin yakalanma anına ait görüntülere ulaşıldı. Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bu güne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti." demişti.

Kaynak: TRT Haber

#Haşimiye Meydanı #şanlıurfa #kamera #yakalanma anı #canlı bomba
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