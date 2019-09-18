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İstanbul'da korkutan yangın! Dev fabrika alev alev yanıyor

Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

SONDAKİKA 18.09.2019, 12:32
İstanbul'da korkutan yangın! Dev fabrika alev alev yanıyor
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İSTANBUL Tuzla'da, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

YANGININ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

#tuzla #İstanbul #Yangın #fabrika
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