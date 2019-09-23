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Irak'ın kuzeyinden acı haber: 2 asker şehit

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yol döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 asker şehit oldu.

SONDAKİKA 23.09.2019, 13:22
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 2 asker şehit
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2 askerin şehit olmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Irak kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.
 

#Irak #PKK #acı haber #asker #şehit
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