Hükümetin faiz tedbirini açıkladı: Destekler aralıksız sürecek

MOĞOLİSTAN ve Afganistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, faizlerle ilgili "Faiz-enflasyon konusu tabii ekonomide bir numaralı gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Faizlerin aşağı çekilmesi şüphesiz enflasyonun aşağı inmesine sebep olacak. Bu oluncaya kadar da yatırımcılara, imalat sektörüne, KOBİ'lere, tarım sektörüne düşük faizli destekleri de sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

''FAİZLER AŞAĞI İNENE KADAR DESTEKLERİ SÜRDÜRECEĞİZ''

Başbakan Yıldırım, son günlerde gündemde olan ekonomi ile ilgili tedbirler hakkında da konuştu. "Ekonomi ile ilgili tedbirleri peyderpey açıklıyoruz" diyen Yıldırım, önümüzdeki birkaç gün içerisinde dar kapsamlı, 2017 yılında alınan tedbirlere benzer tedbirler açıklanacağını söyledi.

Yıldırım ''Reel sektörü destekleyen birçok düzenleme yaptık. Bunların hepsinin amacı yatırımcının işini kolaylaştırmak, doğrudan yatırım fırsatlarını daha da artırmak. Faiz-enflasyon konusu tabii ekonomide bir numaralı gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Faizlerin aşağı çekilmesi şüphesiz enflasyonun aşağı inmesine sebep olacak. Bu oluncaya kadar da yatırımcılara, imalat sektörüne, KOBİ'lere, tarım sektörüne düşük faizli destekleri de sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.