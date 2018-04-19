HDP'li iki ismin vekilliği düşürüldü!

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü. İki ismin kesinleşmiş cezaları vardı. Böylece HDP'nin Meclis'teki vekil sayısı 48'e düştü.

BAYDEMİR VE IRMAK'IN VEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

TBMM Genel Kurulu'nda, Baydemir ve Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü.

İKİ VEKİLİN DE HAPİS CEZASI ONANMIŞTI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN HDP'LİLER

Baydemir ve Irmak ile birlikte vekilliği düşürülen HDP'lilerin sayısı 11'e yükseldi. İşte o isimler:

Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana, Ferhat Encü, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan.