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HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.

SONDAKİKA 17.10.2019, 16:31 17.10.2019, 16:47
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
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HAKKARİ'DE yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Karaman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. 

HDP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

#Cihan Karaman #terör soruşturması #Hakkari Belediye Başkanı #hdp
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