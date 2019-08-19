HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Belediye binaları da polis çemberi altına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır.

Anayasa ve kanunlarda görev ve sorumlulukları tanımlanan, Devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalışmışlardır. Hatta bu belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır.

Bu durumun adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesi sonucu; Bakanlığımızca terör örgütleri ile iltisak-irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları Anayasanın 127 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir.

Bu süreç ile beraber Devletin tüm birimlerinin yoğun mücadelesi sonucunda; terör örgütlerine katılım son 30 yılın en alt seviyesine inmiş, yurt içindeki terörist miktarı da 1800-2000’li rakamlardan 600’lü rakamlara kadar gerilemiştir. Doğu ve Güneydoğudaki birçok ilimiz/ilçemizde belediyelerin kaynakları terör örgütünün finansmanı yerine yerel hizmetlere yönlendirilmiş, terör örgütü ve destekleyicileri tarafından çukur ve barikatlarla kaotik bir yapıya dönüştürülmeye çalışılan şehirlerimiz huzurun ve hizmetin öne çıkarıldığı gerçek belediyecilikle tanışmıştır. Bu sayede kamu kaynakları güvenceye alınmış, vatandaşlarımızın huzur ve refah düzeyi kaynakların belediye hizmetlerinde kullanılmasıyla arttırılmıştır.

Belediye başkanı görevlendirmeleriyle belediyelerin sağladığı imkânları kaybeden bölücü terör örgütü ve onun güdümündeki siyasal uzantıları, militan bulma, maddi kaynak temin etme ve kendi tabanını yönlendirmedeki sıkıntıları çözmek adına 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kendileri açısından bir fırsat olarak görmüştür. Terör örgütü seçildikleri zaman kolay yönetebilecekleri, kendi güdüm ve yönlendirmesinde olacak kişilerin aday gösterilmesi için büyük çaba sarfetmiş, tutuklu olmasına rağmen sağlık sorunu nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ahmet Türk başta olmak üzere haklarında Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek suçlarından soruşturma ve kovuşturma yürütülen kişiler bazı belediyelerde bilerek ve isteyerek belediye başkan adayı gösterilmiştir.

Bu Kapsamda Diyarbakır’da;

“Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme” suçundan Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesince 2017/129 Esas sayılı kovuşturma,

“Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/7592 sayılı soruşturma,

‘‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/30425 sayılı soruşturma,

“Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111869 sayılı soruşturma,

“Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/106124 sayılı soruşturma,

“Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111864 sayılı soruşturma,

“Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111876 sayılı soruşturma,

“Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111845 sayılı soruşturma,

“Terör Örgütü Propagandası Yapma, Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/28838 sayılı soruşturma yürütülen Adnan Selçuk MIZRAKLI Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

Bu Kapsamda Mardin’de;

“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye Kullanma, Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçlarından tutuklu yargılanırken yaşının ilerlemiş olması ve sağlık sebebiyle adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılandığı Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/279 sayılı dosyada kovuşturma,

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince 2018/229 sayılı dosyasında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan kovuşturma,

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/2770 sayılı dosyasında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan soruşturma,

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/11686 sayılı dosyasında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan soruşturma,

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/300 sayılı dosyasında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne İsteyerek Yardım Etmek” suçlarından soruşturma,

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/1642 sayılı dosyasında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme” suçlarından soruşturma yürütülen Ahmet TÜRK Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

Bu Kapsamda Van’da;

“Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2016/557 Esas sayılı kovuşturma,

“Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016/9837 sayılı soruşturma

“Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016/15596 sayılı soruşturma,

“Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/6711 sayılı soruşturma,

“Suçu ve Suçluyu Övme, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/11570 sayılı soruşturma,

“Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/11571 sayılı soruşturma,

“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/109905 sayılı soruşturma yürütülen Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN Van Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek suçlarından hakkında bir (1) kovuşturma, sekiz (8) ayrı soruşturma dosyası bulunan Adnan Selçuk MIZRAKLI’nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, hakkında iki (2) kovuşturma, dört (4) ayrı soruşturma dosyası bulunan Ahmet TÜRK’ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, hakkında bir (1) kovuşturma, altı (6) ayrı soruşturma dosyası bulunan Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN’ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak yerine bölücü terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini destekler mahiyette uygulamalara başladıkları, davranış ve söylemlerde bulundukları, belediyenin imkânlarını terör örgütünü destekleyecek şekilde yönlendirdiklerine ilişkin Bakanlığımıza birçok ihbar, şikâyet ve bilgi ulaşmıştır.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının göreve gelir gelmez;

Halkın oylarıyla Belediye Başkanı olarak seçildiklerini göz ardı ederek bölücü terör örgütü yöneticilerinin talimatları doğrultusunda belediye mevzuatında dayanağı olmayan sözde “eş başkanlık” uygulamaya ve mevcut belediye başkanının tüm yetkilerini sözde eş başkan sıfatı verilmiş kişilerle birlikte kullanmaya başladıkları, ne şekilde kim tarafından yetkilendirildiği ve seçildiği belli olmayan eş başkanlara yasadışı olarak fiilen belediye başkanlığı yaptırdıkları, belediyeleri ülkenin bütününden farklı bir idari yapıya dönüştürmeye çalıştıkları, Terör örgütü ile iltisak, irtibat ve aidiyetleri nedeniyle görevine son verilen eski belediye çalışanlarını hiçbir resmi sıfatları bulunmamasına rağmen çeşitli isimlendirmeler adı altında fiilen bu belediyelerde çalıştırmaya başladıkları ve belediyeleri yeniden bölücü terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı kişilerin bulunduğu bir merkez haline getirmeye çalıştıkları,

Belediye çalışanı olmayan bu kişilerin, belediyenin yatırımlarını, personel alımlarını, meclis ve encümen gündemini belirlemeye kadar tüm işlere müdahil olmalarına göz yumdukları, ayrıca 2019 seçimlerinde HDP listelerinden belediye meclis üyesi seçilen ancak kamu görevinden ihraç edildiği için mazbataları verilmeyen kişilerin, sanki görevdelermiş gibi belediyelerde fiili olarak görev yapmalarına ve belediye personeline emirler vermelerine müsaade ettikleri,

Terör örgütüne katılımın son derece azalması nedeniyle, örgüte katılımın desteklenmesi için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin yakınlarına iş imkânı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalıştıkları, bunun için de şehit yakınlarına mobbing uyguladıkları, baskı yaptıkları, görev yerlerini değiştirdikleri ve/veya işten çıkardıkları,

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet üretmek yerine Devletimizin bölünmez bütünlüğüne kasteden, insafsızca birçok asker, polis, jandarma, güvenlik korucusu, öğretmen, diğer kamu görevlilerimizi ve vatandaşlarımızı şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak ve bu teröristlerin mezarlarını ziyaret ederek terör örgütüne ve teröristlere alenen destek verdikleri,

2019 yerel seçimleri sonrasında milli manevi geçmişimizi hatırlamamıza yardımcı olan cadde, sokak veya park isimlerini, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası almış örgüt mensuplarının isimleri ile değiştirmeye başladıkları,

Belediye başkanlarının ölen teröristler için esas duruşa geçerek saygı duruşunda bulundukları, bölücü terör örgütü mensupları tarafından çok sık kullanılan Örgüt Marşının bu saygı duruşu esnasında söylendiği tespit edilmiştir.

Belirtilen bu hususlara ilişkin Bakanlığımızca gerekli soruşturmalar derhal başlatılmıştır.

İdarenin bütünlüğü ilkesi doğrultusundan Devletimiz içinde yer alan belediyeler dahil tüm kurumlar kendilerine Anayasa ve kanunlarla verilen görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar. Kurumlar ve/veya kişiler yasaların kendilerine verdiği yetki ve sorumluluklara uymadan, keyfi, başka kişi veya grupların terör örgütlerinin güdümünde veya yönlendirmesinde milletimizin yararına değil, terör örgütlerinin faaliyetleri doğrultusunda hareket etmeye başlar ve buna ilişkin hususlar adli ve idari soruşturmaların konusu haline gelir ise Bakanlığımız Anayasa ve kanunlarda kendisine verilen yetkiler çerçevesinde görevini yerine getirecektir.

Bu kapsamda;

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk MIZRAKLI; adli makamlarca hakkında yürütülen “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme” ‘‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından yürütülen (9) ayrı soruşturma ve/veya kovuşturma ile Bakanlığımızca yürütülen 3 ayrı soruşturma,

2017/279 Esas numaralı dosya kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklu yargılanırken sağlık nedeniyle adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet TÜRK, bahse konu dosyanın haricindeki adli makamlarca hakkında yürütülen “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne İsteyerek Yardım Etmek” “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye Kullanma, Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçları ile birlikte toplam (6) ayrı soruşturma ve/veya kovuşturma ile Bakanlığımızca yürütülen 3 ayrı soruşturma;

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN; adli makamlarca hakkında yürütülen “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” “Suçu ve Suçluyu Övme, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından (7) ayrı soruşturma ve/veya kovuşturma ile Bakanlığımızca yürütülen (3) ayrı soruşturma kapsamında,

Yürütülen adli/idari soruşturma/kovuşturmaların selameti için Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmış ve aynı Kanunun 45 ve 46 nci maddeleri uyarınca; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri GÜZELOĞLU, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa YAMAN, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin BİLMEZ belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.