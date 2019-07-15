Halit Kıvanç öldü mü? Oğlundan açıklama geldi

ÜMİT Kıvanç, ölüm haberini şöyle yalanladı: "Babamın sağlık durumuyla ilgili bir yalan haber yayıldı, herkesten mesajlar telefonlar geliyor. Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan."

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç ,1926 yılında İstanbul’da doğdu ,radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikeri. Türkiye’nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç‘ın babasıdır.

Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi’nde ,yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde tamamladı. 3 ay kadar hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953′te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte memleketimizin ilk günlük spor gazetesi (Türkiye Spor)gazetesini çıkardı.Bir yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC de çalıştı. Ülkemiz’de radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV’nin bir çok yayınında ‘ilk’lerin adamı oldu. olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda suünya kupasını televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 Dünya Kupası finallerini radyo ve tv de nakletmistir.

Sunuculukta 50 yılını 2005′te bir jübileyle kutlayan Kıvanç,Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200′ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.

Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layik görüldü.

Kıvanç, halen NTV televizyonunda pazar günleri ‘Halit Kıvanç’la Ustalar’ adlı söyleşi programını sunuyor.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç halen FB TV’de yayınlanan “Efsanenin yeni 100 yılı” isimli söyleşi programını sunmaktadır.

Aydın Engin‘le yaptığı söyleşi Bir Koltukta Kaç Karpuz: Halit Kıvanç Kitabı adlı kitapta toplanarak İş Bankası Kültür Yayınları tarafından piyasaya sunulmuştur. Halit Kıvanç, ayrıca 2006 yılında Türkiye İş Bankası tarafından yayımlananAğlama Palyaço Makyajın Bozulur adlı kitabın da yazarıdır. Kıvanç, sanatçı Müjdat Gezen ile yaptığı söyleşiyi kaleme aldığı kitapta, sanatçının yaşamını acı ve tatlı yanlarıyla anlatmaktadır.

Halit Kıvanç’ın yazdığı kitaplar :

Ve Allah Gazeteciyi Yarattı 1959 İstanbul Matbaası.

Kazulet Hanımın Minisi 1968 Altın Kitaplar

Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat 1977 Meta Yayınları

Beckenbauer Futbol Okulu. (Çeviri) 1977 Kelebek Yayınları.

Gülmece Güldürmece 1978 (1. Baskı) Kelebek Çocuk Kitapları

Ve Karşınızda Halit Kıvanç 1979 (1. Baskı) Milliyet yayınları 1980 Karacan yayınları

Gelin Yarışalım 1982 Kelebek Yayınları (Kelebek Çocuk Kitapları)

Halit Kıvanç Anlatıyor Üç Yüz Otuz Üç Fıkra 1982 Karacan yayınları

Gool Diye Diye 1983 Hürriyet Yayınları.

Hadi Anlat Bakalım Anılar 1 1988 (3. baskısı) Yorum Kitapları

Bulutlarla Yarışan Kadın, Halit Kıvanç Sabiha Gökçen‘le söyleşiyor 1988 Yapı Kredi Yayınları.

Çok Affedersiniz Ama… 1999 Aksoy Yayıncılık.

Telesafir Bizde TV Böyle Başladı 2002 Remzi Kitabevi

Kupaların Kupası Dünya Kupası 1930′dan 2002′ye 2002 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Futbol! Bir Aşk… 2004 İletişim Yayınları

Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur Müjdat Gezen Kitabı 2006 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 22:39