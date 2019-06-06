Hakkari'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde 5 Haziran'da bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz"