Gaziantep'te cami çöktü! Çok sayıda yaralı var

ŞAHİNBEY Belediyesi’nce yaptırılan Gaziantep’in en büyük, Türkiye’nin ise ikinci büyük camisi Akkent Camii'nin bir bölümü çöktü. Çökme sırasında cami etrafında bulunanların yaralandığı öğrenildi. Yaşanan çökmeyi sosyal medya hesabından duyuran Star TV Gaziantep temsilcisi Meral Ay şu ifadelere yer verdi: Şahinbey Belediyesi'nin yaptırdığı Akkent Camii'nin bir bölümü çöktü. Ağır yaralılar var. Rabbim işçi kardeşlerimizi korusun. Hayat bu kadar ucuz olmamalı bu ihmalin hesabı verilmeli!..'