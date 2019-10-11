Gazetecilerin bulunduğu alana teröristlerden saldırı! 2 yaralı var

MARDİN'İN Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu iki basın mensubu cam kırıklarından dolayı hafif yaralandı. Yere yığılan gazeteciler korku içinde yaşananları canlı yayında anbean aktardı.

CANLI YAYINDA KESKİN NİŞANCI SALDIRISI

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.