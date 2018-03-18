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Gaz fabrikasında feci patlama: 1 işçinin elleri ve yüzü yandı

Ankara'daki bir fabrikada gaz dolumu esnasında meydana gelen patlamada 1 işçinin elleri ve yüzü yandı

Gaz fabrikasında feci patlama: 1 işçinin elleri ve yüzü yandı

Ankara'daki bir fabrikada gaz dolumu esnasında meydana gelen patlamada 1 işçinin elleri ve yüzü yandı

18 Mart 2018 Pazar 10:19
Gaz fabrikasında feci patlama: 1 işçinin elleri ve yüzü yandı
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ANKARA Kazan ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana gelen olayda asetilen gaz dolumu yapılan Gimat Caddesi üzerindeki bir fabrikada işçiler tarafından tüpün havasının alınması esnasında parlama oldu. Tüpteki parlamanın gazometreye sıçraması üzerine şiddetli bir patlama meydana geldi.

ELİNDE VE YÜZÜNDE YANMALAR OLUŞTU
Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, bir yandan da yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye başladı. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınırken, patlama nedeniyle elinde ve yüzünde yanmalar oluşan işçi Hüseyin G. hastaneye kaldırıldı.

PARLAMA ETKİSİYLE DUVAR ÇATLADI
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, alandaki trapez saçlarının patlamanın şiddetiyle parçalandığı ve duvarın çatladığı görüldü. Görgü şahitleri ile fabrika yetkililerinin ifadesine başvuran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"20 METRE YÜKSEKLİĞİNDE ALEV TOPU OLUŞTU''
Görgü tanığı bir vatandaş, patlamanın ardından yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaşan bir alev topu gördüğünü belirterek, havaya parçacıkların sıçradığını, bazı parçaların da kendilerinin bulunduğu yere düştüğünü söyledi. Gürültülü bir patlama yaşandığını ifade eden vatandaş, alevlerin sönmesi ile havayı duman kapladığını kaydetti.

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Kazan3. SayfaGüncelGaz Fabrikasında Feci Patlama
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