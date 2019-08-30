FETÖ’nün Malezya sorumlusu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ'yle mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt dışında yakaladı. FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak MİT tarafından bugün Malezya'dan Türkiye'ye getirildi. Komiş'in geçmiş dönemlerde farklı ülkelerde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi. Arif Komiş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama ve yakalama kararı bulunuyordu.