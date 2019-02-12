FETÖ'ye dev operasyon! 1112 kişi...

Bakan Soylu'nun işaret ettiği büyük operasyon bu sabah başladı. Ankara merkezli 76 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili bin 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

FETÖ'ye dev operasyon! 1112 kişi...
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010’da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, soruların verildiği illerde eş zamanlı operasyon planlandı. Bu kapsamda tüm illerin organize şube müdürlüklerinden çağrılan görevlilere operasyon öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Şube Daire Başkanlığı tarafından bilgi ve eğitim verildi.Sınav sorularını aldığı tespit edilen 1112 şüphelinin bilgileri ve deliller, operasyon öncesi 75 ile gönderildi. Cumhuriyet savcılarının talimatıyla söz konusu illerde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara’da da sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek 16 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen günlerde, ‘Şimdi burada söylüyorum; FETÖ’ye yönelik büyük bir operasyona daha hazırlanıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Onların yaptığı hileleri şeytanlar yapmaz, yapamaz’ demişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 12:55
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