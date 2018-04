FETÖ'den 1 tutuklama

- Mehmet AL



ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine 28 Mart salı günü sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheli B.N.Ö, A.Ü, F.K, Y.A, F.B, A.S, Ü.Ö, İ.E.Ö, M.K. ve Ö.K.’yi adreslerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A, Ö.K, A.S. ve F.B. adliyeye sevk edildi. F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.A, Ö.K ve A.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Diğer şüphelilerin ise polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. (Haber Merkezi)