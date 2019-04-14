Facebook neden açılmıyor, Whatsapp, Instagram çöktü mü? Sosyal medyaya ulaşılamıyor

Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan haberleşme uygulaması olan Whatsapp'a 13.45 sularında kullanıcıları tarafından giriş yapılamıyor. Aynı zamanda Facebook da açılmıyor. Kullanıcılar Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden yok? Facebook neden açılmıyor? Instagram niye açılmıyor? Instagram neden açılmıyor? Facebook çöktü mü? Instagram çöktü mü? sorularına cevap arıyor.



Bugün öğle saatlerinden itibaren sosyal medya ağları instagram ve facebook’a erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Benzer sorun WhatsApp’ta da var. Sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.

Ünlü paylaşım sitesi Instagram öğle saatlerinde dünya genelinde çöktü. Kullanıcılar instagram üzerinden fotoğraf, mesaj gönderemiyor.



Facebook ve whatsapp’ta da erişimle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar whatsapp’ın masa üstü versiyonunu da açamadıklarına dair mesajlar paylaşıyor. Bir süre önce facebook, instagram ve WhatsApp’a yine dünya genelinde bir erişim sıkıntısı yaşanmıştı.



En çok kullanılan uygulamalardan olan Facebook ve Whatsapp açılmıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden yok? Facebook neden açılmıyor? Instagram niye açılmıyor? Instagram neden açılmıyor? Facebook çöktü mü? Instagram çöktü mü? sorularının cevabı açıklama gelir gelmez haberimizde olacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 14:19