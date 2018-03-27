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Eski kocasının otoparkını basıp kurşun yağmuruna tuttu

Mersin'de bir kadın, eski kocasının otoparkını basıp kurşun yağdırdı. Koca, yara almadan kurtulurken kadının,"Öldürmek için mi sıktınız?" sorusuna verdiği "Zaten ben öldüm ki" cevabı dikkat çekti

Eski kocasının otoparkını basıp kurşun yağmuruna tuttu

Mersin'de bir kadın, eski kocasının otoparkını basıp kurşun yağdırdı. Koca, yara almadan kurtulurken kadının,"Öldürmek için mi sıktınız?" sorusuna verdiği "Zaten ben öldüm ki" cevabı dikkat çekti

27 Mart 2018 Salı 18:35
Eski kocasının otoparkını basıp kurşun yağmuruna tuttu
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MERSİN'DE bir kadın, boşandığı eski kocasına kurşun yağdırdı. Şans eseri silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan kocayı, bölgede bulunan trafik polisleri kurtardı. Kadın "Öldürmek için mi sıktınız?" sorusuna, "Zaten ben öldüm ki" diyerek cevap verdi.

KOCASININ OTOPARKINA GELİP 6 EL ATEŞ ETTİ

Mersin'de yaşayan Ümmü U., öğle saatlerinde boşandığı kocasının çalıştığı merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde bulunan bir otoparka geldi. Otoparkta görevli olan kocasına yanında getirdiği silahla sıkmaya başlayan kadın, 5-6 el ateş etti.
TRAFİK POLİSİ KADINI DURDURDU

Şans eseri silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan kocayı, bölgede bulunan trafik polisleri kurtardı. Trafik polisleri havaya ateş ederek kadının silahı bırakmasını sağlarken, kadına kelepçe vurarak etkisiz hale getirdi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 boş, 2 dolu kovan bulunurken, kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Ekipler, eski koca Mevlüt E.'yi de ifadesini almak için polis merkezine götürdü.
ÖLDÜRMEK İÇİN Mİ SIKTINIZ SORUSUNA: BEN ZATEN ÖLDÜM Kİ

Gözaltına alınırken basın mensuplarının "öldürmek için mi sıktınız?" sorusuna "zaten ben öldüm ki" diye cevap veren Ümmü Ü., "Ben öldüm" dedi. Mevlüt E. ise "Bilmiyorum neden sıktığını" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MersinKurşunOtopark
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