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Eski Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

Son Dakika! Eski Cumhurbaşkanı adayı ve MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

Eski Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

Son Dakika! Eski Cumhurbaşkanı adayı ve MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

16 Mart 2018 Cuma 18:03
Eski Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
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MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapıldı.

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhsanoğlunun göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini, kendisine arka aşağı duvarın keskin miokard infarktüsü teşhisinin konulduğunu söyledi.

"EN AZ 36 SAAT YOĞUN BAKIMDA KALACAK"
Muayene sırasında İhsanoğlunun nabzının düşük olduğunun görüldüğünü, arka duvar damarının tamamına yakının tıkalı olduğunun tespit edildiğini belirten İbrahimov, "Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. En az 36 saat yoğun bakımda kalacak." dedi.

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GüncelEkmeleddin İhsanoğluMilliyetçi Hareket PartisiBakü
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