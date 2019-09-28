Ege'de korkutan deprem!

EGE Denizi'nde merkez üssü Saros Körfezi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Çanakkale'de de hissedildi. Kandilli, depremin büyüklüğünü önce 4.1 olarak ölçerken daha sonra 3.9 olarak revize etti.