Diyanet Merkezi'nde bomba paniği! Tahliye edildi

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Diyanet Merkezi'nde bomba paniği! Tahliye edildi
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ALMANYA'nın Köln kentinde bomba ihbarı alan polis, Köln Merkez Camisi'nin de içinde bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'ni tahliye ederek bölgeyi kordon altına aldı.

POLİS, BÖLGEYİ KORDON ALTINA ALDI

Edinilen bilgiye göre, Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gelen ve bomba ihbarı içeren yazı polise iletildi. Polis, güvenlik amacıyla Köln Merkez Camisi'nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezini tahliye ederek, bölgeyi kordon altına aldı. 

SEFERLER DURDURULDU

DİTİB'in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatılırken, bölgedeki tren ve tramvay seferleri de durduruldu.

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