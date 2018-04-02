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Derede kaybolan polisten 12 gün sonra acı haber geldi

Trabzon'da 12 gün önce ekip otosunun dereye uçması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polisin cansız bedeni bulundu

Derede kaybolan polisten 12 gün sonra acı haber geldi

Trabzon'da 12 gün önce ekip otosunun dereye uçması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polisin cansız bedeni bulundu

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:44
Derede kaybolan polisten 12 gün sonra acı haber geldi
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TRABZON'UN Maçka ilçesinde 22 Mart'ta devriye görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın cenazesi bulundu.

KAYBOLDUĞU YERDEN 11 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Ayan'ın cenazesi, kaybolduğu yerden 11 kilometre uzaklıktaki Esiroğlu bölgesinde, regülator havuzu içinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonAkıntıMehmet AyanCenaze
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