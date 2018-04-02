Derede kaybolan polisten 12 gün sonra acı haber geldi

TRABZON'UN Maçka ilçesinde 22 Mart'ta devriye görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın cenazesi bulundu.
KAYBOLDUĞU YERDEN 11 KM UZAKLIKTA BULUNDU
Ayan'ın cenazesi, kaybolduğu yerden 11 kilometre uzaklıktaki Esiroğlu bölgesinde, regülator havuzu içinde bulundu.
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