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Deprem İstanbul'u salladı

Saat 11:00 sıralarında İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi.

SONDAKİKA 24.09.2019, 11:08 24.09.2019, 11:13
Deprem İstanbul'u salladı
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KANDİLLİ Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.7 şiddetinde yaşandı.Çok sayıda vatandaş sosyal medyada 'Deprem oldu' paylaşımında bulundu.

#İstanbul #deprem
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