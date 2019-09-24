Deprem İstanbul'u salladı

KANDİLLİ Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.7 şiddetinde yaşandı.Çok sayıda vatandaş sosyal medyada 'Deprem oldu' paylaşımında bulundu.