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DEAŞ'lı teröristler köyleri bastı, muhtarları acımasızca kurşuna dizdi

DEAŞ'lı teröristler Süleymaniye'nin Germiyan bölgesine bağlı Gulale kasabasında iki ayrı köye baskın düzenleyerek köy muhtarlarını öldürdü. Teröristler ayrıca, 13 yaşındaki kızı ağır yaraladı ve öldürülen muhtarın oğlunu kaçırdı

DEAŞ'lı teröristler köyleri bastı, muhtarları acımasızca kurşuna dizdi

DEAŞ'lı teröristler Süleymaniye'nin Germiyan bölgesine bağlı Gulale kasabasında iki ayrı köye baskın düzenleyerek köy muhtarlarını öldürdü. Teröristler ayrıca, 13 yaşındaki kızı ağır yaraladı ve öldürülen muhtarın oğlunu kaçırdı

27 Mart 2018 Salı 14:53
DEAŞ'lı teröristler köyleri bastı, muhtarları acımasızca kurşuna dizdi
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KİFRİ ilçesine bağlı Kulecoy kasabası müdürü Simko Ali, "Dün akşam saat 12.00 sularında DEAŞ'lı teröristler Gulale kasabasının Um Hutte köyüne baskın düzenledi. Baskında köy muhtarı Ali Hidan ve Hüseyin adında bir oğlu kurşuna dizildi." dedi.

13 YAŞINDAKİ KIZA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Simko Ali, DEAŞ'lı teröristlerin muhtarın 13 yaşındaki kızına da kurşun yağdırdığını, olayda ağır yaralanan kızın daha sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İKİNCİ SALDIRI

İknci bir saldırı haberi de aynı bölgedeki bir başka köyden geldi. Hanekin Kaymakamı Muhammed Mola Hasan, DEAŞ'lı teröristlerin dün akşam Şeyh Bawe köyüne girerek köy muhtarını öldürdüklerini bildirdi.

MUHTARIN OĞLU KAÇIRILDI

Mola Hasan Um Hutte köyünde düzenlenen saldırıyı doğrulayarak, öldürülen muhtarın oğlunun DEAŞ'lı teröristler tarafından kaçırıldığı bilgisini paylaştı.

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Son Güncelleme: 27.03.2018 16:00
Anahtar Kelimeler:
DEAŞTeröristGulale
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