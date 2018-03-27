DEAŞ'lı teröristler köyleri bastı, muhtarları acımasızca kurşuna dizdi

İknci bir saldırı haberi de aynı bölgedeki bir başka köyden geldi. Hanekin Kaymakamı Muhammed Mola Hasan, DEAŞ'lı teröristlerin dün akşam Şeyh Bawe köyüne girerek köy muhtarını öldürdüklerini bildirdi.

Simko Ali, DEAŞ'lı teröristlerin muhtarın 13 yaşındaki kızına da kurşun yağdırdığını, olayda ağır yaralanan kızın daha sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti.

KİFRİ ilçesine bağlı Kulecoy kasabası müdürü Simko Ali, "Dün akşam saat 12.00 sularında DEAŞ 'lı terörist ler Gulale kasabasının Um Hutte köyüne baskın düzenledi. Baskında köy muhtarı Ali Hidan ve Hüseyin adında bir oğlu kurşuna dizildi." dedi.

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