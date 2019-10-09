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CNN Türk canlı yayını sırasında patlama oldu! İşte o anlar

CNN Türk canlı yayını sırasında Resulayn'da patlama meydana geldi. Bölgede peş peşe patlamalar meydana geliyor.

SONDAKİKA 09.10.2019, 16:27 09.10.2019, 16:29
CNN Türk canlı yayını sırasında patlama oldu! İşte o anlar
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CNN Türk televizyonunun Ceylanpınar'da yaptığı canlı yayın esnasında terör örgütü YPG/ PKK'nın kontrolündeki Resulayn'da patlama meydana geldi. Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Resulayn'daki patlamanın ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan CNN Türk muhabiri, "Operasyon başladı mı bilemiyoruz fakat jet sesleri ve patlama sesleri duyduk. PKK/PYD hedeflerinin vurulduğunu tahmin ediyoruz" dedi. 3 kez uçak sesi duyduklarını belirten muhabir, "Uçak seslerinin ardından patlama sesleri duyduk. Patlamanın ardından Resulayn'dan dumanların yükseldiğini gördük. Patlama seslerini net bir şekilde duyduk" dedi.

PATLAMA ANINDAN HEMEN SONRA HAREKAT DUYURULDU

CNN Türk'ün patlamaya şahit olmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." dedi.

#sınır #Patlama #Uçak sesleri #cnn türk
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