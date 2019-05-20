Canlı bomba talimatı ortaya çıktı! 14 ülke arasında Türkiye de var

TERÖR örgütü DEAŞ, ABD eliyle yerleştiği Suriye'nin Badiye bölgesinden 36 canlı bombayı sahaya sürdü. Örgütün sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Ebu Hamza tarafından canlı bomba eğitim sorumlusuna gönderilen talimatı ele geçirildi. Belgeye göre DEAŞ'lı Ebu Hamza, örgütün 'Tefhih' (bomba eğitim) birim sorumlusu Ebu Malik'e "En kısa sürede 36 Ameliye İstişhadi (İntihar Eylemcisi) hazırlansın" emri veriyor. ABD tarafından 2016 yılı ortalarından itibaren Suriye'nin çöl bölgesi Suhne ve çevresine yerleştirilen DEAŞ'lılar, burada kendilerine küçük bir koloni kurdu. Kazdıkları yeraltı sığınaklarında yaşayan teröristler eğitim faaliyetlerini hiç kesintiye uğratmadı. Deyrizor bölge aktivistlerinden Şadi Amir, 200 kilometrelik çöl aksının T-2, Suhne ve İbni Muayna bölgelerinin tamamen DEAŞ kontrolünde olduğu bilgisini verdi. "Yüzlerce kilometrekarelik alan DEAŞ'a tahsis edildi ve bu alanda 1700 militan var" diyen Amiri, DEAŞ'ın eylem etkinliğinin Tedmur, Menacim ve El Eseriye bölgelerine uzandığını kaydetti. 14

ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; DEAŞ'ın teorik ve pratik canlı bomba eğitimi verdiği teröristleri Irak üzerinden 14 farklı ülkeye gönderildi. Bu 14 ülke arasında Libya, Cezayir ve Türkiye de bulunuyor. Diğer ülkeler ise birkaç Asya ülkesi ile Avrupa Birliği ülkeleri. DEAŞ'ın canlı bombaları Badiye'den çıkarak önce PKK bölgesine geçiriliyor. Bazı teröristler, Haseke-El Hol kampında kalan akrabaları ile görüştürüldükten sonra hazırlanan sahte Suriye kimlikleri ile Irak'a geçiriliyor.